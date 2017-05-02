بالفيديو || وزارة «المالية» تزف بشرى سارة للمصريين بشأن ميزانية 2017-2018

سمر العشري

قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور ” محمد معيط” أن الإيرادات الحالية للموازنة المصري لا تكفي المصروفات الحالية وذلك بخلاف الفوائد الموجودة على الدولة، موضحاً أن الموازنة في العام المالي 2017-2018 تستهدف تحقيق فائض، وذلك من خلال زيادة في الإيرادات مؤكداً أنها بدأت تظهر وان صندوق النقد الدولي طالب الحكومة المصرية بضرورة علاج التضخم.

واضاف ” معيط” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم” والمذاع على قناة الحياة الفضائية المصرية، أنه مع نهاية العام الحالي ستبدأ معدلات التضخم في الانخفاض، وذلك من خلال تفادي السلبيات التي تمت في السابق.

كما أشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة انه بناء على تعليمات ” السيسي” يتم اتخاذ بعد الإجراءات الهامة من أجل تخفيف العبء عن المواطن المصري، مؤكداً أن الرئيس سوف يعلن عنها، وأنها سوف تؤتي ثمارها مع بداية العام المالي الجديد حال الموافقة عليها.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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