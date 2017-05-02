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بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. مشروع قانون بمجلس النواب لتطبيق علاوة دورية بنسبة 15%

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بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. مشروع قانون بمجلس النواب لتطبيق علاوة دورية بنسبة 15% بشرى سارة لأصحاب المعاشات .. مشروع قانون بمجلس النواب لتطبيق علاوة دورية بنسبة 15%

بشرى سارة أعلنها النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، حيث أشار إلى أنه تم صياغة مشروعين من القوانين، حيث ينص المشروع الأول على صرف رصيد الاجازات لكل الموظفين في بدون قيامهم برفع أية قضايا من أجل الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

أما بالنسبة للمشروع الثاني فهو يهدف إلى تقليل الفوارق فيما يتقاضاه الموظف من راتب أثناء شغله للوظيفة وفيما يحصل عليه من معاش بعد إحالته للمعاش، حيث يتضمن تطبيق علاوة دورية بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

وأشار النائب محمد وهب الله أنه سوف يتقدم بهذين المشروعين عن إلي لجنة القوى العاملة بالبرلمان خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة خلال هذا الاسبوع.

وأضاف النائب محمد وهب الله بأن مجلس النواب قد قدم العديد من الهدايا للعاملين بالدولة، كان أولها قانون الخدمة المدنية الذي يحفظ حقوقهم ، وثانيها هو التصديق على منح أصحاب المعاشات علاوة فى شهر نوفمبر الماضي .

 

 

المصدر : فايف

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