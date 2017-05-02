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الأهلي: مستعدون لمواجهة زاناكو على استاد «السلام» لحل أزمة الزمالك

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الأهلي: مستعدون لمواجهة زاناكو على استاد «السلام» لحل أزمة الزمالك الأهلي: مستعدون لمواجهة زاناكو على استاد «السلام» لحل أزمة الزمالك

التحرير

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قال اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن ناديه لن يمانع في مواجهة زاناكو الزامبي يوم 13 مايو الجاري، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب «السلام» بحضور 5 آلاف مشجع.

وأضاف «شمس»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة oN sport، أن الأهلي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بمواعيد المباريات التي يستضيفها، وجاء الرد بأن تلك المواعيد ليست ملزمة.

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وتابع، أنه في حالة إقامة مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، فسيطلب ناديه حضور 30 ألف مشجع لأن الظروف ستكون مختلفة عن استاد السلام.

يذكر أن الأهلي حدد يوم 13 مايو لإقامة مباراته أمام زاناكو، على ملعب برج العرب، وهو نفس اليوم الذي حدده لمواجهة كابس يونايتد بطل زيمبابوي، على الملعب ذاته.

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التحرير

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