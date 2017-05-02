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وزير «التموين» يكشف عن منحة الوزارة خلال شهر رمضان للمواطنين

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وزير «التموين» يكشف عن منحة الوزارة خلال شهر رمضان للمواطنين وزير «التموين» يكشف عن منحة الوزارة خلال شهر رمضان للمواطنين

أيام ويقبل شهر رمضان على الأسرة المصرية  فكل عام وأنتم بخير، حيث تبدأ الأسرة المصرية في الإعداد لشهر رمضان من الآن سواء بشراء الياميش أو الأشياء الهامة من الطعام مثل الدقيق والأرز والسكر وغيرها من مستلزمات المنزل، وبعد ارتفاع الأسعار تعاني السرة المصرية من تلك التجهيزات.

طرح السلع الأساسية

حيث أكد وزير على أن الوزارة تعمل على رفع المعاناة عن المواطنين المصريين وخاصة محدودي الدخل، وأنه لن يطرح الياميش على البطاقات التمونية، مؤكداً أنها سلعة استثنائية، وان هدف الوزارة الأساسي، هو طرح السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحمة والسمك والزيت والدواجن، حيث يتم عرضها من خلال منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية، مشيراً أنه سيتم عرضها بأسعار مخفضة.

وبالفعل بدأ بتحديد السماك واللحوم في المجمعات الاستهلاكية مؤكداً أنه سيتم توفيرها في مجمعات الوجه البحري والقبلي وجميع أنحاء ، وذلك من أجل رفع العبء عن المواطن البسيط.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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