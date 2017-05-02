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بالفيديو || وبأمر "السيسي" .. وزارة المالية : تزف أخبار سارة للمصريين بعد إقرار موازنة 2017 – 2018

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بالفيديو || وبأمر "السيسي" .. وزارة المالية : تزف أخبار سارة للمصريين بعد إقرار موازنة 2017 – 2018 بالفيديو || وبأمر "السيسي" .. وزارة المالية : تزف أخبار سارة للمصريين بعد إقرار موازنة 2017 – 2018

طالب جميع الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة ووضع حزمة من القرارات التي من شأنها أن تخفف الأعباء عن المواطنين نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تم اتخاذها، وعلى رأسها تعويم الجنيه المصري ورفع الوقود.

واستجابة لطلب السيسي قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل على قناة الحياه الفضائية، أنه يجري الآن دراسة مجموعة من القرارات التي ستخفف الأعباء عن المواطنين، وسيتم رفعها إلى السيسي فور الانتهاء منها.

وأشار معيط إلى أن موازنة العام المالي القادم 2017 – 2018 تستهدف تحقيق فائض أولي، بعد زيادة الإيرادات وبدأت النتائج تظهر بالفعل، مؤكداً أن المرحلة القادمة سشهد انحفاض كبير لمعدلات التضخم وسيصاحبه انخفاض في الأسعار.

 

 

 

المصدر : فايف

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