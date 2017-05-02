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يحيى راشد: زيارة البابا ترتب عليها إعلاء قيمة السياحة في مصر

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يحيى راشد: زيارة البابا ترتب عليها إعلاء قيمة السياحة في مصر يحيى راشد: زيارة البابا ترتب عليها إعلاء قيمة السياحة في مصر

التحرير

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علّق يحيى راشد، وزير السياحة، على صدور قرار من المجلس الأعلى للسياحة يقضي بحصول من يملك إقامة في دول الخليج، لمدة ستة أشهر أو أكثر، على تأشيرة دخول لمصر من المطار مباشرةً، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيترتب عليه انتعاشًا كبيرًا في السياحة المصرية، لما به من تيسير للإجراءات، خاصةً لمن يرغب في قضاء إجازة طويلة أو قصيرة في .

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الإثنين: «يستطيع من يملك هذه الإقامة الحصول على تأشيرة الدخول لدول المغرب العربي من مطار القاهرة أيضًا، وبهذا تصبح مصر دولة ترانزيت لمن يريد السفر لدول المغرب العربي مما يعد تشجيعا لهذا النوع من السياحة».

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وأشار وزير السياحة، إلى أن نجاح زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمصر وإعلاء القيادة السياسية لقيمة هذه الزيارة، ترتب عليها إعلاء قيمة المنظومة السياحية في مصر، فتم التنسيق مع سفير مصر بالفاتيكان لتنظيم عدة رحلات للسياحة الدينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة لمسار رحلة العائلة المقدسة فيها.

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التحرير

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