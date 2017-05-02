رئيس الهيئة الهندسية: مليار جنيه لـ 78 قرية من «الأكثر احتياجا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تخصيص مليار جنيه لـ 78 قرية من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، فضلا عن 47 منطقة عشوائية في القاهرة والجيزة بمساعدة البنوك.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا مش بنحب نقول على الأرقام، لكن إحنا بنقدر نحط القرش في مكانه، ودول أهالينا ومانقدرش نسيبهم».

وتابع: «أهالينا كانت حالتهم صعبة، وخاصةً في فصل الشتاء، مكنش في مياه ولا صرف صحي، ووجهنا كل شعبة هندسية بإنها ترفع كفاءة المراافق في 3 قرى من كل محافظة، من مياه وصرف وكهرباء وطرق».

شاهد أيضا

ووجه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الشكر للجمعيات الأهلية التي عاونت القوات المسلحة في تنفيذ هذا المخطط.