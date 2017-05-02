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عاجل || بالأسماء وصور الشهداء والمصابين || والبيان الرسمي لوزارة الداخلية عن هجوم مسلح على كمين أمني بالقاهرة يسفر عن استشهاد 8 ضباط ومجندين .. واستنفار أمني مكثف وإغلاق مداخل ومخارج المقطم بعد ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

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عاجل || بالأسماء وصور الشهداء والمصابين || والبيان الرسمي لوزارة الداخلية عن هجوم مسلح على كمين أمني بالقاهرة يسفر عن استشهاد 8 ضباط ومجندين .. واستنفار أمني مكثف وإغلاق مداخل ومخارج المقطم بعد ارتفاع عدد الشهداء والمصابين عاجل || بالأسماء وصور الشهداء والمصابين || والبيان الرسمي لوزارة الداخلية عن هجوم مسلح على كمين أمني بالقاهرة يسفر عن استشهاد 8 ضباط ومجندين .. واستنفار أمني مكثف وإغلاق مداخل ومخارج المقطم بعد ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

قام مسلحون يستقلون سيارتين  ملاكي، بإطلاق وابل من النيران، على كمين أمني بمحور الشهيد  بمدينة نصر، وقامت قوة الكمين بتبادل إطلاق النار  مع المهاجمين الذين لاذوا بالفرار بعد مهاجمة الكمين، وأسفر الهجوم عن قتلى ومصابين من رجال الشرطة.

هذا وقد أعلن مصدر أمني، أن هجوما مسلحا تعرضت له قوة كمين محور الشهيد بمدينة نصر بالقاهرة، نتيجة قيام مجهولين بإطلاق وابل من النيران على قوة الكمين، وبعد تبادل لإطلاق النار مع المسلحين أسفر الهجوم عن استشهاد  ضباطي شرطة هما النقيب   محمد عادل وهبة السيد، من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، والنقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت، من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس.

وأمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة ، وإصابة 5 من رجال الشرطة تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى.

وقد انتقل على الفور اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة وقيادات أمنية عديدة إلى موقع الحادث، وتم تكثيف دوريات البحث لتتبع الجناه وتم نقل القتلى والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث

بيان الداخلية
بيان الداخلية
نقيب أيمن حاتم
نقيبب محمد وهبة

 

 

المصدر : فايف

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