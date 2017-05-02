بالصور || سعر ومواصفات سيارة شيفروليه كروز 2017 Chevrolet Cruze

سمر العشري

Chevrolet Cruze، تأتي سيارة شيفروليه كروز 2017 بشكل خارجي جذاب وتصميم رائع ومتين في نفس الوقت، فالهيكل الخارجي للسيارة مصنع من الفولاذ القوي، وقد جاءت السيارة بواجهه أمامية انسيابية مع تصميم رياضي رائع ، بالإضافة إلى وسائل أمان ورفاهية عالية واتساع مقاعد السيارة مما يجعلك تشعر بالرفاهية عند الجلوس وتوافر وسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي في حالة حدوث حادث.

مواصفات سيارة شيفروليه كروز 2017 Chevrolet Cruze

تتمتع سيارة شيفروليه كروز 2017 بسعة محرك 1600 سي سي.

تحتوي على ناقل حركة اتوماتك بعدد 6 نقلات

يوجد بسيارة 2017 Chevrolet Cruze عدد 4 سندر و 16 صبابات

يوجد بها حقن إلكتروني للوقود.

تتمتع سيارة 2017 Chevrolet Cruze بوجود نظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.

تأتي السيارة بقوه محرك 116 حصان لكل 6200 لفه في الدقيقة مع عزم موتور يمثل 155 نوتن للمتر لكل 4000 لفه في الدقيقة.

يوجد بسيارة 2017 Chevrolet Cruze خزان وقود بسعة 60 لتر بنزين، كما ينصح باستخدام وقود 92 للسياره، ومتوسط استهلاك الوقود 7.3 لتر بنزين لكل 100 كم في الساعة، كما تأتي السرعة القصوى للسيارة 185 كم / ساعة.

تتميز بوجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

يوجد بها نظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

سيارة شيفروليه كروز 2017 بها فوانيس ضباب أمامية وخلفية.

تحتوي على جنود رياضية مقاس الجند 16

تحتوي على مرايا جانبية كهربائية وبها إشارات.

يمكنك التحكم بالمصابيح الأمامية كما تحتوي على إضاءة LED.

سيارة 2017 Chevrolet Cruze بها النظام الذكي لركن السيارة.

الزجاج الأمامي والخلفي كهربائي ويمكنكم التحكم به من لمسة واحدة، تحتوي على حزام أمان خلفي.

يمكن التحكم في النظام الصوتي من خلال عجلة القيادة، كما تحتوي السيارة على كمبيوتر رحلات.

يوجد بسيارة شيفروليه كروز 2017 صوت تنبيهي في حالة عدم غلق السيارة، وقفل مركزي للأبواب.

مساحة الشنطة الخلفية 400 متر مكعب، كما يوجد بها نور.

سعر سيارة شيفروليه كروز 2017 Chevrolet Cruze

A/T Base 1.6 : سعر سيارة سيارة شيفروليه كروز 2017 يمثل 340 ألف جنيه.

A\T H\L 1.6 : سعر سيارة 2017 Chevrolet Cruze يمثل 365 ألف جنيه.

صور سيارة شيفروليه كروز 2017 Chevrolet Cruze من الداخل والخارج

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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