عاجل || رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة يكشف عن مفاجأة سارّة تُسعد المصريين.. بتوجيهات رسمية من "السيسي"

في اطار وعوده الدائمة في تنمية القرى والنجوع، خاصةً القرى الأكثر فقراً، كشف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن مفاجأة سارّة، وذلك بناءاً على تعليمات مباشرة من الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، للهيئة الهندسية.

وأوضح “الوزير”، بأن الرئيس، وجه القوات المسلحة، بتخصيص مليار جنيه لأعمال المرافق فى القرى الأكثر احتياجًا، لتنفيذ مشاريع كانت لو نُفِّذَت من جهات أخرى لتكلفت مليار و200 مليون.

وأوضح “الوزير” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “ON E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن القوات المسلحة لم تكن تعلن عن ذلك خلال الفترة الماضية، ولكنها عملت فى 78 قرية بـ26 محافظة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى 27 منطقة عشوائية بالقاهرة والجيزة.

المصدر : مصر فايف