فيديو| الخطيب: عمرو دياب كلمة السر في «قصة حياتي»

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كشف محمود الخطيب، نجم نادي الأهلي السابق، عن رفضه خوض تجربة التمثيل منذ أن كان لاعبًا، مشيرا إلى أن فيلم «غريب في بيتي»، الذي أدى بطولته الفنان الراحل نور الشريف، تم عرضه عليه حينها، لكنه لم يقبل.

وأضاف «بيبو»، خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «مساء dmc»، أنه بعد ذلك تلقى عرضًا لبطولة فيلم «موعد مع الرئيس»، وهو ما رفضه أيضا.

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وتابع «الخطيب»، أن البعض طالبه بعمل فيلم وثائقي يحكي قصة حياته، منذ عام 2009، مؤكدًا أنه كان مترددًا في البداية، إلى أن شاهد برنامج «الحلم» الذي قدمه المطرب الكبير عمرو دياب قبل سنوات، عن رحلته الفنية، الأمر الذي جعل «بيبو» يتحمس للفكرة، ويبدأ بعدها في التحضير بشكل أكثر جدية.