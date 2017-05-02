البدري: محمود طاهر أقنعني بالمشاركة في البطولة العربية

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن قرار مشاركة فريقه في البطولة العربية نهائي، مشيرًا إلى أنه جاء وفقًا للأسباب التي شرحها المهندس محمود طاهر، رئيس النادي.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «oN sport»، أنه يتمنى مساعدة الظروف لفريقه قبل البطولة؛ لحماية لاعبيه من الإجهاد بالمشاركة في بطولة الدوري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا.

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وتابع مدرب القلعة الحمراء، أنه سيحاول الاستعانة بتدوير اللاعبين خلال المباريات المتبقية بمسابقة الدوري، وبخاصة أن هناك لاعبين مجهدين في الوقت الحالي.

ونفي البدري، تلقي النادي عرضًا رسميًا من أحد الأندية الصينية، لضم النيجيري جونيور أجايي، موضحًا أن مؤمن زكريا، اقترب كثيرًا من العودة للمشاركة في المباريات.