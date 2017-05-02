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"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:49 مساءً
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف فدان
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:49 مساءً
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل"
-
الثلاثاء 02 مايو 2017 09:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
مساء الأنوار: حسام البدري يعتذر عن واقعة النظرة الشهيرة ويتحدث عن البطولة العربية
فيديو
ON Sport
الثلاثاء 02 مايو 2017 02:00 صباحاً
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