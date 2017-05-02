بالفيديو || ترامب : آية حجازي كانت ستظل بالسجون المصرية 28 عاما والإفراج عنها تم بناء على طلبي .. ولميس : لابد من رد رسمي

سمر العشري

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها هنا العاصمة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألقى خطابا بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مسئولية رئاسة الولايات المتحدة، وتناول خلاله ملابسات الإفراج عن الناشطة آية حجازي، مؤكدا أن أحد أهم إنجازاته خلال الفترة الماضية هو الإفراج عنها.

وبثت الحديدي في برنامجها مقطعا من خطاب دونالد ترامب قال فيه "عملنا في صمت مع الحكومة المصرية وطلبنا الإفراج عن المواطنة آية حجازي بعد أن كانت ستقضي في السجن 28 عاما إضافيا، أوباما حاول جاهدا لتحقيق ذلك لكنه لم ينجح، أنا قابلت الرئيس السيسي ونجح الأمر وكان عظيما".

وأضاف ترامب، بحسب المقطع الذي بثه برنامج هنا العاصمة، "لم يقتصر الأمر على أن الرئيس السيسي والقضاء أخلوا سبيلها ولكنهم أخلوا سبيل زوجها و 8 من الأبرياء وعادوا جميعهم إلى هنا الآن".

وتابع "عندما سألت آية حجازي كيف كانت الأوضاع في السجن المصري قالت (لن تود أن تعرف)".

وعلقت لميس الحديدي على المقطع قائلة إنه ينبغي على الحكومة المصرية ووزارة الخارجية الرد بشكل رسمي على ما قاله ترامب لأنه أمر يمس سمعة النظام والقضاء المصريين وهو أمر مزعج جدا، مضيفة "صحيح يمكن أن نكون في أفضل حالات علاقاتنا مع ترامب والإدارة الأمريكية، لكن ما قاله يستلزم ردا رسميا".

المصدر : البداية

شبكةعيونالإخبارية

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