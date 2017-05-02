10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، إن وثيقة المبادئ التي أطلقها جاءت لمن يريد التعرف على فكر حماس وسياساتها وغاياتها، كما صرح المتحدث باسم قوات العمليات المشتركة في العراق، يحيى الزبيدي، أن تنظيم داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة بالموصل، وقال المرشح الرئاسي في الانتخابات الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إنه لن يقبل بإهانة مسلمي فرنسا، فيما هاجم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين تركيا ومصر وشجب تمديد حالة الطوارئ.

1 – خالد مشعل: وثيقة حماس تعريف بفكر الحركة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (أ ف ب)

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، "وثيقة المبادئ والسياسيات العامة" بحضور من قادة الحركة ونخبة من الكتّاب والإعلاميين والباحثين في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال إن الوثيقة جاءت لمن يريد التعرف على فكر حماس وسياساتها وغاياتها، والاستنادات التي تستند عليها الحركة في تعاملاتها السياسية.

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2- الزبيدي: داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الموصل

المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يحيى الزبيدي (أرشيفية)

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يحيى الزبيدي إن الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مطوقة بشكل كامل من جانب القوات العراقية، مشيرًا إلى نسبة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة داعش تبلغ نحو 30 في المئة.

وأضاف الزبيدي - في تصريحات لـ"راديو سوا" الأمريكي - أن تنظيم "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن معاناة السكان في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة التنظيم لن تطول.

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3- زيد بن رعد الحسين: هذا ليس الطريق لمكافحة الإرهاب

المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين (أرشيفية)

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، من أن دولأً، مثل تركيا ومصر، تظهر توجهاً مثيرا للقلق نحو استخدام العنف، أو استخدام التقارير عن العنف كذريعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار الحسين إلى الاعتقالات الجماعية للإسلاميين المزعومين في السنوات، التي تلت وصول حكومة عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، لم تؤد إلا إلى التطرف. وأضاف "هذا في رأينا ليس الطريق لمكافحة الإرهاب".

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4- ماكرون: لن أقبل بأي إهانات بحق الفرنسيين المسلمين

مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

أكد المرشح الوسطي لرئاسة فرنسا ايمانويل ماكرون أنه لن يقبل أن يتعرض الفرنسيون المسلمون الى إهانات بسبب دينهم ، محذرا من خطر الإنقسام في المجتمع ووقوع حرب أهلية حال وصول اليمين المتطرف للحكم.

جاء ذلك في المؤتمر الإنتخابي الذي عقده ايمانويل ماكرون اليوم بباريس أمام آلاف من أنصاره وبحضور عدد من المسؤولين من بينهم وزيرا الدفاع جون ايف لودريان والبيئة سيجولين رويال ، قبل أقل من أسبوع من الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع مارين لوبن مرشحة الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).

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5- ترامب: مستعد للاجتماع مع رئيس كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن استعداده للاجتماع مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج اون "في ظل الظروف المناسبة". وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة بلومبرج نيوز "إذا كان من المناسب بالنسبة لي أن ألتقي به، سأفعل بالطبع، يشرفني أن أفعل هذا".

"أكرر، إذا جاء ذلك في ظل الظروف المناسبة، ولكن أود أن أفعل ذلك".

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6- الحيّة: لا تربطنا علاقة ''إدارية أو تنظيمية'' مع الإخوان

خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (أرشيفية)

أعلن مسؤول بارز في حركة المقاومة الاسلامية حماس في غزة أن الحركة لا تقيم "علاقة إدارية أو تنظيمية" مع جماعة الإخوان المسلمين. وقال خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، للصحفيين إن حركته هي "حركة تحرير فلسطينية تتبنى الإسلام المعتدل"، مضيفا أن هذه النقطة الأولى في الوثيقة السياسية الجديدة لحماس والتي يطلق عليه وثيقة حماس.

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7- أبو الغيط: المنطقة العربية تمر بمرحلة أصعب من احتلال فلسطين وهزيمة 67

أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)

قال أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن المنطقة العربية تمر بأصعب مرحلة في تاريخها، وتتجاوز بكثير المرارة التي شعر بها العرب في هزيمة حرب عام 1967 وحرب اليمن وحتى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأضاف، في جلسة بمنتدى الإعلام العربي في دب، "أحذر من ضياع قضية فلسطين في زخم الأوضاع المرتبكة والانقسامات والتحديات المتصاعدة التي يشهدها العالم العربي".

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8- ليبرمان: إسرائيل لن تعوض الناجي الوحيد من محرقة عائلة دوابشة

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان (أرشيفية)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل لن تعوض الطفل أحمد دوابشة، الناجي الوحيد من محرقة عائلة دوابشة الفلسطينية التي قُتل فيها ثلاثة من عائلته في حريق أشعله مستوطنون في منزلهم بقرية دوما في نابلس قبل نحو عامين.

وكان النائب في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين قد طالب ليبرمان بالاعتراف بعائلة دوابشة كضحية لعمل إرهابي وتعويض العائلة التي قضي جميع أفرادها حرقًا وهم نيام باستثناء الطفل أحمد، بعد أن أضرم المستوطنون النار في منزلهم.

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9- ميركل: لا يمكن حل النزاع اليمني عسكريا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه لا يمكن حل النزاع اليمني عسكريا، مضيفة أن ما يبعث على السرور هو مراهنة السعودية أيضا على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وذكرت ميركل أنها تحدثت عن النزاع اليمني بصورة مكثفة مع وزيري الدفاع والداخلية السعوديين، وقالت: "ألمانيا عرضت دعم عملية الأمم المتحدة بإمكانياتها الدبلوماسية الخاصة.

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10 - وزيرة الدفاع الألمانية: الفضائح الأخيرة في الجيش لم تعد حوادث فردية

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين (أرشيفية)

بعثت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، برسالة مفتوحة إلى الجيش قالت فيها إن الفضائح الأخيرة في القوات المسلحة لم تعد حوادث فردية.

وكتبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن "عدد الفضائح صار أكبر من اللازم كما أن القرارات الخاطئة التي ظهرت خطيرة أكثر من اللازم، ومنها التعامل بإخفاقات واضحة على مستويات قيادية".

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