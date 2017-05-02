بالفيديو- "فتح" ترحب بتجاهل حركة حماس لجماعة الإخوان وفك الارتباط عنها

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة فتح، إن وثيقة حركة حماس الجديدة مطابقة لمواقف منظمة التحرير الفلسطينية التي أعلنتها عام 1988، مشيرًا إلى ترحيب فتح بوثيقة حماس الجديدة وتجاهلها لجماعة الإخوان.

وأضاف القواسمي- في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "Dmc" مساء أمس الاثنين- أن حركة حماس مطالبة الآن بوضع آليات محددة وواضحة لإنهاء حالة الانقلاب والإنقسام في غزة، فضلا عن إثبات حماس عدم علاقتها مع جماعة الإخوان سواء من قريب أو من بعيد حتى من الناحية الفكرية.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الفكر الإخواني بعيد عن تسامح الدين الإسلامي وقبول الآخر، لافتًا إلى إن فكر الإخوان ساهم في حدوث انقسامات في عدد من الدول العربية مثلما حدث في مصر وفلسطين وسوريا، بحسب قوله.