المالية: الدولة استدانت 2 تريليون جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية

كتبت- سحر عزام:

قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الدولة استدانت 2 تريليون جنيه خلال الـ8 سنوات الأخيرة لسد العجز مع تراجع إيرادات الدولة مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وأضاف معيط- في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الاثنين- أن الموازنة المالية الجديدة لعام 2017 – 2018 ستعمل على الحد من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال زيادة إيرادات الدولة، لافتًا إلى إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة أثرت على المواطن المصري ومستوى معيشته.

وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إلى أن التضخم سيبدأ في الانخفاض مع نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن مؤشرات العجز في الوقت الراهن أقل مقارنة بالعام الماضي.