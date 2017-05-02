اكتشاف سرقة فيلا مدير أمن دمياط السابق أثناء تلقي أهله العزاء به في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

اكتشف أهل اللواء بركات محمد بركات، مدير أمن دمياط السابق، أمس الاثنين، سرقة محتويات وأسلحة نارية، من الفيلا الخاصة به، وذلك أثناء تلقيهم العزاء به عقب وفاته، بقرية بخاتي بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم بتلقيهم بلاغًا بسرقة فيلا اللواء بركات محمد بركات، بقرية بخاتي، أثناء تلقي العزاء به عقب وفاته.

وبالانتقال والفحص تبين سرقة محتويات من الفيلا، جار حصرها، إلى جانب بندقية و4 طبنجات عقب وفاته وتلقي العزاء به.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.