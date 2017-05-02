بالصور| بعد كشفه عن هذه الواقعة الخطيرة.. طبيب يحذر من كارثة انتشار مرض الإيدز بالإسكندرية

بعد اطلاعه على تفاصيل الواقعة الكارثية، وتأكده على ذلك من خلال التحاليل، حذر الدكتور “حاتم البنا”، الطبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية، من احتمالية انتشار مرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” داخل الإسكندرية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقة.

وكشف الدكتور “حاتم البنا”، عن تفاصيل هذا المأساة، وذلك عن طريق فتاة كشفت عنده وعرف قصتها بالمصادفة، موجهاً تحذيرات هامة وعاجلة للمواطنين، خاصةً للشباب وسائقي التكاتك.

وكتب “البنا”، تدوينة عبر موقعه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، جاء فيها: