بالصور| بعد كشفه عن هذه الواقعة الخطيرة.. طبيب يحذر من كارثة انتشار مرض الإيدز بالإسكندرية

بعد اطلاعه على تفاصيل الواقعة الكارثية، وتأكده على ذلك من خلال التحاليل، حذر الدكتور “حاتم البنا”، الطبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية، من احتمالية انتشار مرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” داخل الإسكندرية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقة.
وكشف الدكتور “حاتم البنا”، عن تفاصيل هذا المأساة، وذلك عن طريق فتاة كشفت عنده وعرف قصتها بالمصادفة، موجهاً تحذيرات هامة وعاجلة للمواطنين، خاصةً للشباب وسائقي التكاتك.
وكتب “البنا”، تدوينة عبر موقعه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، جاء فيها:
“جاتلي من كام يوم واحدة ست شيك فى أواخر الأربعينات ومعاها بنت حاجة وعشرين سنة ، من ملابس البنت وشكلها واضح إنها عايشة فى الشارع … المهم الست دى كانت ماشية وشافتها صعبت عليها جابتها تكشف عليها”.
وأضاف: “المهم كشفت عليها كشف ظاهري كده البنت واعية كويس و بتفهم كويس مش متخلفة عقليا يعنى ، وهى متعرفش أهلها ، هي طلعت لقت نفسها فى الشارع ، طبعا جسمها كله سحجات خفيفة كده ، و شكيت من الكشف إنها حامل لأن بطنها كانت كبيرة شوية ، سألتها انتي متجوزة ؟ قالت لا .. استدعيت دكتور النسا عملها سونار وفعلا طلعت حامل فى أربع شهور ومكانتش تعرف ، وقالت إنها كانت حامل قبل كده وسقطت فى الشارع كده من غير أى رعاية طبية .
فسألتها مين والد الجنين ، قالت معرفش ، فى كذا حد بيعتدى عليها جنسيا وهى كانت بتقاوم زمان بس لقت إنها بتتضرب وتتعور وفى الآخر بياخدوا اللي هما عاوزينه (على حد تعبيرها) فمبقتش تقاوم وعلى حد وصفها إنهم بالمئات لأن كل واحد كان بينجح إنه يعمل معاها حاجة كان المرة اللي بعدها بيجيب أصحابه معاه ، واصحابه يجيبوا اصحابهم”.
وأردف: “البنت حالتها الصحية زى الزفت حرفيا ، عندها نزلة شعبية ، وطبعا أمراض جلدية ، درجة حرارتها عالية ، وغيره وغيره من البلاوى . طبعا عملتلها حبة تحاليل شاملة كده صورة دم ووظايف كبد وكلى وتحاليل فيروسات كبد وغيره من التحاليل اللي بتعملها لحد جاي من الشارع .. خلصت وكتبت للست روشتة مبدئية أعالج فيها الحاجات الظاهرة لغاية ما نتيجة التحاليل تظهر و تيجى نكمل العلاج .. الست مشكورة تكفلت بكل الأمور المادية وتعهدت برعايتها إلى ان تجد مكان يتولى أمرها ..كل القصة المأساوية دى مش هي السبب إني بكتب البوست ده … لأن وللأسف أنا مش أول ولا تانى ولا عاشر مرة أشوف حاجة زى كده ومعتقدش إنها اخر مرة “.
وأضاف: “أنا بكتب البوست ده لان التحاليل طلعت .. البنت طلعت HIV+ve ،البنت طلع عندها ايدز !! أنا بكتب البوست ده عشان لو أي حد مسؤول شافه لازم كل الشباب اللي فى المنطقة اللي البنت دى كانت موجودة فيها يتعملهم screening tests أو تحاليل ايدز ، خصوصا سواقين التكاتك من الشباب ، لأنها قالت ان معظمهم كانوا سواقين تكاتك و أصحابهم .. ياريت ياجماعة شير لغاية ما نوصل لحد .. المعلومات الخاصة باسم البنت ومكان تواجدها و المنطقة اللي المفروض يدوروا فيها على الشباب دول أنا شيلتها للحفاظ على خصوصية المريض وهى متوفرة لأى مسؤول يحب يتصرف و ياخد خطوة فى الاتجاه الصحيح .. ولا حول ولا قوة الا بالله.
وفي تدوينة أخرها كتبها قبل ساعات قليلة ، قال: “ملخص الأحداث بخصوص التطورات اللي حصلت فى موضوع البنت المصابة بالايدز … 1.عند محاولتنا عمل محضر : حضرتك مفيش حاجة اسمها كده ، احنا مش الجهة المختصة ، ممكن يتعمل للبنت محضر اداب و يتقبض عليها ولازم تلبس لكن غير ذلك منقدرش نعمل حاجة .
أنا : آداب ايه ؟! دى مجنى عليها ؟! سلاموا عليكوا
2. الجمعية المصرية لمكافحة الايدز : مفيش فى ايدنا حاجة نعملها احنا دورنا اننا نوعى الناس بس لكن منقدرش نجبر حد انه يعمل تحليل او ياخد علاج .(توضيح صغير بس ، أستاذة سوسن رئيسة الجمعية انسانة محترمة جدا هي اللي كلمتني وعرضت تساعد البنت لكن البنت فى واحدة بترعاها ، المشكلة فى الشباب اللي ممكن ينشروا المرض)
3.مسؤول كبير فى وزارة الصحة (بدون ذكر أسماء او منصب عشان ميبقاش تشهير) : هو حضرتك دكتور ؟ اصل لو انت دكتور يبقى اكيد فاهم يعنى . انت شغال فين ؟ ومين مديرك ؟
انا : فى الحتة الفلانية … وبعدين ده ايه علاقته باللى انا بقوله ؟!
هو : بص يادكتور احنا منقدرش نروح نعمل تحاليل للناس بالعافية ، اللى عاوز بيروح الحميات و بيتحلله وبياخد علاجه فى سرية تامة .
انا : ايوه يافندم بس كده الموضوع ممكن ينتشر جامد
هو : عموما انا هدى نمرتك لدكتور فلان الفلاني (مسؤول اخر كبير فى وزارة الصحة) وهو هيتواصل مع حضرتك .
شوية والتليفون رن ،
هو: انا دكتور فلان الفلاني
انا : اهلا بحضرتك ، يافندم بخصوص البنت ، هنعمل ايه عشان نحد من انتشار المرض
هو : نحد ايه هو حضرتك دكتور ؟
انا : (استغفر الله العظيم فى سرى ) ايوه يافندم انا دكتور ،
هو : يبقى حضرتك عارف الايدز مش بيتنقل عن طريق الاكل والشرب والهوا ، مش هيعمل ابيديمك يعنى ، ومريض الايدز بيقدر يتعايش مع الفيروس لسنين طويله ، الايدز مش هو اللي بيجيلنا احنا اللي بنروحله عن طريق المخدرات بالحقن و العلاقات الجنسية المتعددة ، يبقى مفيش مشكلة .
انا : مفيش مشكلة إزاي يا فندم ، طيب بالنسبة لانتشار المرض عن طريق الحلاقين و دكاترة الاسنان ، طيب زوجات الشباب دول واولادهم ، طيب دور الدولة فى علاج افراد المجتمع…
هو: خلاص يا دكتور. اديني البيانات لو سمحت
انا : كذا كذا
هو : تمام هيتم اتخاذ اللازم.. ده ملخص اللي حصل” حسب روايته.
المصدر : مصر فايفإعلان - Ads إعلان - Ads