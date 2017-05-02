أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حماس تنصلت من الإخوان

Google+ Print
بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حماس تنصلت من الإخوان بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حماس تنصلت من الإخوان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء الإثنين، إن وثيقة المبادئ والسياسات العامة، التي أعلنتها حركة حماس اليوم الإثنين، بمثابة تنصل للحركة من جماعة الإخوان.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الحركة لم تكسب شيئًا من تورط عناصرها في عمليات بسيناء، مستطردًا: «لما نشوف حماس في سيناء.. طب هما كسبوا إيه ولا إحنا كسبنا إيه».

وتابع ساخرًا: «على رأي واحدة كده قالت من عقله خف تعبت رجليه»، موضحًا أنه لا يقصد أحدًا من هذا المثل.

شاهد أيضا

ويذكر أن "حماس" أعلنت اليوم الإثنين، "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، والتي تتضمن تأكيدها عدم ارتباطها بامتدادات إقليمية ودولية، في إشارة إلى جماعة الإخوان، إضافة إلى السعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، دون الاعتراف بإسرائيل.  
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو| رئيس «شركة البترول»: ابنة وزير الأقاف الأولى على دفعتها

بالفيديو| رئيس «شركة البترول»: ابنة وزير الأقاف الأولى على دفعتها

بالفيديو- تناول الماء بهذه الطريقة يخلصك من الطاقة السلبية

بالفيديو- تناول الماء بهذه الطريقة يخلصك من الطاقة السلبية

بالفيديو- هذا ما حدث لمتجر سعودي أعلن عن تخفيضات هائلة

بالفيديو- هذا ما حدث لمتجر سعودي أعلن عن تخفيضات هائلة