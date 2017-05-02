بالفيديو.. معتز عبد الفتاح: حماس تنصلت من الإخوان

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مساء الإثنين، إن وثيقة المبادئ والسياسات العامة، التي أعلنتها حركة حماس اليوم الإثنين، بمثابة تنصل للحركة من جماعة الإخوان.

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن الحركة لم تكسب شيئًا من تورط عناصرها في عمليات بسيناء، مستطردًا: «لما نشوف حماس في سيناء.. طب هما كسبوا إيه ولا إحنا كسبنا إيه».

وتابع ساخرًا: «على رأي واحدة كده قالت من عقله خف تعبت رجليه»، موضحًا أنه لا يقصد أحدًا من هذا المثل.

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ويذكر أن "حماس" أعلنت اليوم الإثنين، "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، والتي تتضمن تأكيدها عدم ارتباطها بامتدادات إقليمية ودولية، في إشارة إلى جماعة الإخوان، إضافة إلى السعي لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، دون الاعتراف بإسرائيل.

