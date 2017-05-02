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فيديو| وزير البترول: 3.5 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب

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فيديو| وزير البترول: 3.5 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب فيديو| وزير البترول: 3.5 مليار دولار مستحقات للشركاء الأجانب

التحرير

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنهم نجحوا فى سداد 50 % من المديونيات للشركاء خلال 3 سنوات.

وتابع الملا، خلال لقائه ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "أون" : " ملتزمة بسداد حصص الشركاء الأجانب شهريا"، موضحا أن مستحقاتهم حالياً 3.5 مليار دولار، بعد أن وصلت 6.3 مليار دولار نهاية 2013.

وتابع: "يتم استيراد 30 % من استهلاكنا للوقود، وما نحتاجه من الدولار أكثر مما نستطيع أن نوفره من مواردنا"، مشيرا إلى أن  مستحقات الوزارة لدى وزارة الكهرباء 60 مليار جنيه، ولدى وزارات الطيران والنقل والمالية وباقى القطاعات 140 مليار جنيه، أي أن الإجمالي يصل إلى "200 مليار جنيه".

وأوضح الملا أن  ستتسلم أول 2 مليون برميل نفط من العراق 12 مايو الحالي، مشيرا إلى أن موازنة دعم الوقود للعام المالي الحالي ستتجاوز 110 مليارات جنيه.

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التحرير

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