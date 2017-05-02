أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي: «بنجري لكن النمو السكاني أسرع.. والتحدي أننا نسبقه»

Google+ Print
السيسي: «بنجري لكن النمو السكاني أسرع.. والتحدي أننا نسبقه» السيسي: «بنجري لكن النمو السكاني أسرع.. والتحدي أننا نسبقه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، مساء الإثنين، إن النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، ولا تقل عن قضية الإرهاب، مشيرًا إلى أن حالة الفقر الموجودة تدفع الناس إلى التشدد والتطرف.

أكد السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن «الدولة تدرس بتحفظ إعطاء حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بعمليات تنظيم الأسرة والحفاظ على النمو السكاني أو فرض بعد العقوبات على غير الملتزمين».

شاهد أيضا

ونوه بأن النمو العشوائي للقرى تحدي حقيقي يواجه الدولة المصرية، مستكملًا: «إحنا بنجري لكن النمو السكاني العشوائي للقرى أسرع مننا كدولة، والتحدي هو أننا نسبقه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

وزير الخارجية يسلم رسالة «السيسي» إلى الرئيس الأوغندي

وزير الخارجية يسلم رسالة «السيسي» إلى الرئيس الأوغندي

السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء

السيسي يجتمع برئيسي الحكومة والمخابرات العامة و7 وزراء

الأخبار - الرئيس السيسي يتوجه غداً إلى دولة الإمارات في زيارة تستغرق يومين

الأخبار - الرئيس السيسي يتوجه غداً إلى دولة الإمارات في زيارة تستغرق يومين