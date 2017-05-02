السيسي: «بنجري لكن النمو السكاني أسرع.. والتحدي أننا نسبقه»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إن النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، ولا تقل عن قضية الإرهاب، مشيرًا إلى أن حالة الفقر الموجودة تدفع الناس إلى التشدد والتطرف.

أكد السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن «الدولة تدرس بتحفظ إعطاء حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بعمليات تنظيم الأسرة والحفاظ على النمو السكاني أو فرض بعد العقوبات على غير الملتزمين».

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ونوه بأن النمو العشوائي للقرى تحدي حقيقي يواجه الدولة المصرية، مستكملًا: «إحنا بنجري لكن النمو السكاني العشوائي للقرى أسرع مننا كدولة، والتحدي هو أننا نسبقه».