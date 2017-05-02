بالصور.. السيطرة على حريق نشب بعقار بحي العرب في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سيطرت قوات الحماية المدينة، بمحافظة بورسعيد، مساء أمس الاثنين، على حريق نشب بعقار سكني بمنطقة أرض العزب في شارع النصر بحي العرب.

كانت "الحماية المدنية، تلقت بلاغًا باندلاع النيران في شقة سكنية بعقار في حي العرب، فانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، وجرت السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى العقارات المجاورة.

وأنقذ رجال الإطفاء، قاطني العقار السكني، دون وقوع أي إصابات، فيما توقع مصدر أمني، عقب المعاينة الأولية لمكان الحريق، أن يكون سببه ماسًا كهربائيًا.