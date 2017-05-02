حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة



عاطفياً: لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبياً ويميل الى الوضوح والانقشاع



صحياً: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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