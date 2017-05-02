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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 2/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين

عاطفياً: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زوراً وتندم لاحقاً على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي

صحياً: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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