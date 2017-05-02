بالصور.. محافظ سوهاج يُسلّم "فتاة البرجر" العربة الذكية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

سلّم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مساء اليوم الاثنين، ياسمين حسن، الفتاة الشهيرة بـ"فتاة عربة البرجر"، عربة تعمل بالطاقة الشمسية.

كانت الفتاة، أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها خلال إزالة البلدية لعربتها غير المرخصة بحي النزهة بمصر الجديدة.

وأوضح "عبد المنعم"، أن العربة مُهداة من محافظة سوهاج، بعد أن منحها ترخيصًا للعمل من محافظة القاهرة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم اتجاه الشباب للعمل الحر، داعيًا إلى اتخاذ ياسمين قدوة للشباب في العمل والكفاح من أجل اثبات الذات وتحقيق التنمية لهذا الوطن.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى، بكل أجهزتها المعنية، لخلق مزيد من الفرص ودعم المشروعات التي تساعد على توفير فرص عمل للشباب.