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نشرة مصراوي: مداخلة هاتفية للسيسي مع "أديب".. وقرار مهم بشأن الحج وآخر لتأشيرة دول ''المغرب العربي''

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الرئيس السيسي لـ عمرو أديب: "عندي حلم كبير للصعيد "

كيف تعاملت الدولة مع مشاكل العمال ؟

كيف تعاملت الدولة مع مشاكل العمال ؟

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