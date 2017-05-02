ضبط 48 قضية مخدرات في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 43 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 1.5 كجم حشيش، و3053 قرصا مخدرا.

كما تمكنت الحملة بمشاركة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من ضبط بندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع، و5 طلقات نارية.