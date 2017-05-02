أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 48 قضية مخدرات في الجيزة

Google+ Print
ضبط 48 قضية مخدرات في الجيزة ضبط 48 قضية مخدرات في الجيزة

مصراوي Masrawy

ضبط 48 قضية مخدرات

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 43 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 1.5 كجم حشيش، و3053 قرصا مخدرا.

كما تمكنت الحملة بمشاركة اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من ضبط بندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلي الصنع، و5 طلقات نارية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية