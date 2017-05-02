«خطاب» لـ«البدري»: «نظرتك فيها معاني كتيرة وعليك الاعتذار»

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هاجم كريم خطاب، مقدم برنامج «في الاستاد»، حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، تعليقًا على نظرته للحكم محمود عاشور، خلال مباراة الفريق الأحمر، أمام الإنتاج الحربي، أمس الاثنين.

وأضاف «خطاب»، عبر إذاعة نجوم FM، أن البدري عليه أن يعتذر لعاشور، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يكن صعبًا على القلعة الحمراء، حتى نرى كل هذه العصبية غير المبررة.

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وتابع «نظرة البدري للحكم بها معاني كثيرة، رغم أنه قال له لماذا تعترض كثيرًا، فنظر له من فوق لتحت، وبالتأكيد هذا خطأ ونفس الحال في واقعة حسام عاشور».