تفاصيل حوار حسام عاشور مع حكم مباراة الإنتاج قبل طرده

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علمت "التحرير"، نص حوار حسام عاشور، لاعب الأهلي مع محمود عاشور، حكم لقاء الأحمر والإنتاج، أمس، بالجولة الـ26 للدوري.

وكشف مصدر بلجنة الحكام أن اللاعب توجه إلى محمود عاشور حكم اللقاء قبل الطرد قائلًا: "كده استريحت عملت اللي عليك يعني؟.. لو كان الزمالك كنت حسبت 12 دقيقة وقت ضايع".

شاهد أيضا

وكان حسام عاشور لاعب وسط الأهلي قد تعرض للطرد عقب نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بعد قيامه بجذب محمود عاشور حكم اللقاء من يده بشكل غير لائق، وهو ما دفع الأخير لإشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه اللاعب.

يذكر أن الأهلى قد تعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، على ملعب السلام، ويعد هذا التعادل الخامس في مشوار الأهلي ببطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.