بالصور.. محافظ أسوان يوصي بصرف إعانات ومعاشات لـ3 مواطنين

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولي التضامن الاجتماعي، خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين، بصرف إعانات عاجلة ومعاش ضمان اجتماعي لـ 3 مواطنين، بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات، لتحديد أنواع الصرف والتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات، لمساعدتهم على مواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة.

وكلّف المحافظ، مدير عام الصحة بتوفير علاج على نفقة الدولة لحالتين مراعاة لظروفهم المَرضية، بجانب دراسة مديري الصحة ومرفق الإسعاف لطلب بعض أهالي منطقة الناصرية بمدينة أسوان بتخصيص سيارة إسعاف بالوحدة الصحية بالمنطقة للتعامل مع أي حالات طارئة، مع إدراج 8 طلبات بلجنة الإسكان بعد الدراسة والبحث الاجتماعي، مراعاة لظروفهم الأسرية، وعدم قدرتهم على توفير سكن مناسب لأسرهم، فضلاً عن إدراج 5 طلبات للشباب ضمن المشروعات الاستثمارية بعد تقدمهم بطلب لتوفير فرصة عمل لهم.

كما وجه حجازي، السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة أسوان بدراسة طلب أحد المواطنين لتخصيص قطعة أرض بالمدينة الصناعية وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك، بهدف إقامة مشروع تجارى يساهم في توفير فرص عمل للشباب.