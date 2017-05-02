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السيسي: "لو تبرع كل موظف بجنيه للدولة.. هنجمع 7 مليون للقضاء على العشوائيات"

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السيسي: "لو تبرع كل موظف بجنيه للدولة.. هنجمع 7 مليون للقضاء على العشوائيات" السيسي: "لو تبرع كل موظف بجنيه للدولة.. هنجمع 7 مليون للقضاء على العشوائيات"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت- سحر عزام:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمتلك خطة لتنمية محافظات الصعيد، والقضاء على المناطق العشوائية؛ لاسيما المناطق الخطيرة وذلك قبل 30 يونيو 2018.

وأضاف- السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e"، مساء الاثنين- "لو أخذنا جنيه من كل موظف هنجمع 7 مليون جنيه في الشهر، الجنيه مش هيأثر مع الموظف، ولكن تجميع هذا الرقم مع رجال الأعمال والبنوك والدولة يجعلنا نتجاوز مشكلة المناطق العشوائية".

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تعاون وتضافر المصريين معا وتمني الخير للبلد والتفاؤل بأن الغد أفضل، مضيفا: "طول ما الناس قلبها على قلب بعض، وكل ما الناس تحب الخير لغيرها وتسعى إليه، ربنا هيوفقنا".

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