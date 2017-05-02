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السيسى: أتمنى أن يتبرع كل موظف في الدولة بـ "جنيه" من راتبه الشهري

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السيسى: أتمنى أن يتبرع كل موظف في الدولة بـ "جنيه" من راتبه الشهري السيسى: أتمنى أن يتبرع كل موظف في الدولة بـ "جنيه" من راتبه الشهري

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

القاهرة - (مصراوي)
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتمنى أن يتبرع كل موظف بالدولة بجنيه من راتبه كل شهر.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية on E، أن هذا "التبرع" لن يُضيف كثيرًا ولكنه يبشر بنوع من التكاتف والإحساس بالمسئولية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حالة الفقر تدفع المواطنين إلى التشدد والتطرف، مضيفا: "يتم عمل دراسة لمواجهة ذلك تضمن زيادة الحوافز".

ووجه السيسي، الشكر للشعب المصري، على صبرهم على الأزمات وارتفاع الأسعار.

ولفت الرئيس أنه يتمنى أن يتبرع كل موظف بالدولة بجنيه من راتبة كل شهر، وأن كان هذا لا يضيف كثير ولكنه يبشر بنوع من التكاتف والاحساس بالمسئولية.

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مصراوي Masrawy

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