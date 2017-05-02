شاهد| «مقصية إيمري» تقود ليفربول لفوز غال على واتفورد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اقتنص ليفربول 3 نقاط ثمينة، بعد تغلبه على مضيفه واتفورد، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على ملعب «فيكارج رود» في ختام الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف «الريدز» الوحيد إيمري كان، من ضربة مقصية مزدوجة رائعة في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 69 نقطة، معززًا موقعه في المركز الثالث بالبريميرليج، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه وللأخير مباراة إضافية، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز الـ13.