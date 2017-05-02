قبل «ديربي مدريد».. «راموس» يوجه رسالة لجماهير الريال

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وجه الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، رسالة إلى جماهير فريقه قبل المواجهة المرتقبة مع أتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء، على ملعب سنتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ملعبنا جماهيرنا سنقاتل معكم سنقاتل من أجلكم".

وهذه ليست الرسالة الأولى من لاعب بصفوف الريال يطالب فيها الجماهير بدعمهم في المواجهة الصعبة.

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ودشنت جماهير الملكي حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث فيها كل من سيحضر المباراة أن يتواجد قبل موعد اللقاء بـ45 دقيقة، للضغط على لاعبي أتلتيكو مدريد، وفقا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.