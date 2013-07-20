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الحلقة التاسعة من "سكتم بكتم 4" ومرض العصر "الزهايمر"

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الحلقة التاسعة من "سكتم بكتم 4" ومرض العصر "الزهايمر" الحلقة التاسعة من "سكتم بكتم 4" ومرض العصر "الزهايمر"

كتب : محمد شنح منذ 1 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة "التاسعة" من المسلسل السعودي "سكتم بكتم4"، والتي تحمل عنوان "الزهايمر"، تعرض والد "دحيم" لمرض الزهايمر، ونسيانه لأشياء كثيرة حوله، حتى الطعام يطلبه أكثر من مرة، ويأكله كأنه يأكل لأول مرة، ما يجعل "دحيم" ووالدته في حيرة من المرض الذي أصاب والده.

يواجه "دحيم" مشاكل متعددة بسبب نسيان والده لكل شيء، فيتبرع والده بأموال في جمعية خيرية، ويأتي أعضاء الجمعية لاستلام الأموال من "دحيم"، الذي يجد نفسه في مأزق كبير حيث لا يمتلك أي أموال لإعطائها لهم.

من ناحية أخرى، يبحث "مناحي" عن ورق المكية للمنزل الذي اشتراه والده من رجل يدعى "أبو سعد"، ويكتشف أن الورق مفقود، ولا يجد أمامه سوى الشهود على العقد، والذي توفي أحدهم ويبقى الآخر وهو "أبو دحيم" المصاب بالزهايمر، وعندما يذهب معه للمحكمة للشهادة ينسى الرجل، ويقول أنه لا يتذكر أن والد "مناحي" اشترى أي بيت، بيل يتهم "مناحي" بمطاردته وتهديده وإجباره على الحضور إلى هنا، فتعاقب المحكمة "مناحي" بالحبس".

يذكر أن مسلسل "سكتم بكتم 4"، هو مسلسل كوميدي اجتماعي، متصل منفصل من 30 حلقة، فكل حلقه ثابتة بشخصياتها مختلفة بموضوعها، حيث تناقش وتعالج كل حلقة قضية اجتماعية، المسلسل تأليف عبد العزيز المدهش، والمخرج محمد العوالي.

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