فيديو| أديب: «اللي مش قادر يدي الفقراء ميحكمش».. والسيسي يفاجئه باتصال

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، حجم المشكلات التي يواجهها المواطنون في القرى الأكثر فقرًا، من عدم توافر الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة وعدم وجود أسقف للمنازل.

وقال أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون" : "اللي مش قادر يدي الفقراء حقهم ميحكمش..الناس دي مش عايشة وناس خارج التاريخ وخارج البلد".

وتابع: "المواطنين القابعين في تلك القري الأكثر فقرًا سيتحولون لقنابل موقوتة في وجه الدولة".

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وفؤجئ أديب أثناء حديثه، بمداخلة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أنه يهتم بالأسر الفقيرة ومشروعتها، موضحًا أنه يسعى لإنهاء هذا الملف قبل ترك الحكم.