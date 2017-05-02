أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| أديب: «اللي مش قادر يدي الفقراء ميحكمش».. والسيسي يفاجئه باتصال

Google+ Print
فيديو| أديب: «اللي مش قادر يدي الفقراء ميحكمش».. والسيسي يفاجئه باتصال فيديو| أديب: «اللي مش قادر يدي الفقراء ميحكمش».. والسيسي يفاجئه باتصال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر الإعلامي عمرو أديب، حجم المشكلات التي يواجهها المواطنون في القرى الأكثر فقرًا، من عدم توافر الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة وعدم وجود أسقف للمنازل.

وقال أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون" : "اللي مش قادر يدي الفقراء حقهم ميحكمش..الناس دي مش عايشة وناس خارج التاريخ وخارج البلد".

وتابع: "المواطنين القابعين في تلك القري الأكثر فقرًا سيتحولون لقنابل موقوتة في وجه الدولة".

شاهد أيضا

وفؤجئ أديب أثناء حديثه، بمداخلة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح ، الذي أكد أنه يهتم بالأسر الفقيرة ومشروعتها، موضحًا أنه يسعى لإنهاء هذا الملف قبل ترك الحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»