السيسي: «عشمانين في ربنا إن الغد أفضل»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، إنه جاري العمل في خطة كبيرة وضعتها الدولة لتنمية الصعيد، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، مشدّدًا على أن «الغد أفضل».

أضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «لازم كلنا كمصريين نتحرك نحط إيدينا في إيد بعض وقلبنا على قلب بعض، ونتمنى الخير لبلدنا ونبقي عشمانين في ربنا سبحانه وتعالى إن لازم يكون الغد أفضل بكتير، وكل ما الناس تكون قلبها على قلب بعض وبتحب الخير للناس كلها وتسعى له، لازم تكون متأكد إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلها».