أخبار عاجلة

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| السيسي: تطوير القرى الأكثر احتياجًا خلال عام

Google+ Print
فيديو| السيسي: تطوير القرى الأكثر احتياجًا خلال عام فيديو| السيسي: تطوير القرى الأكثر احتياجًا خلال عام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الإثنين، إنه يتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية كـ«الأورمان ومصر الخير»، وصندوق «تحيا »، للمساهمة في برنامج لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الجمعيات لديها قدرة وأزرع للوصول للقرى، وتشغيل أهاليها في أعمال رفع الكفاءة، وكلامي مع الأورمان تحديدًا كان من أجل القيام ببرنامج للانتهاء من تطوير القرى الأكثر احتياجًا خلال هذا العام، دفعنا لهم مليون جنيه العام الماضي ووعدناهم بمليون آخر إذا تطلب الأمر من صندوق تحيا مصر».

تابع: «تحدثنا لمنح الناس المحتاجة فرصة لتنمية الدخل من خلال منحهم رؤوس الماشية العشار حتى تنجب ويعطي خيرًا للمربي، وأتمنى أن يتم توزيع ذلك على الأسر لمساعدتهم كمشروع صغير يزود دخلهم، وأتمنى أن لا يترتب على ذلك ارتفاع ، يبقى عملنا البيت بشكل يليق من خلال التطوير ومدهم برؤوس الماشية التي تزيد دخلهم».

شاهد أيضا

استكمل: «بفضل الله ممكن خلال سنة ننتهي من تطوير القرى الأكثر احتياجًا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»