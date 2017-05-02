فيديو| السيسي: تطوير القرى الأكثر احتياجًا خلال عام

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه يتم الاستعانة بالجمعيات الخيرية كـ«الأورمان ومصر الخير»، وصندوق «تحيا مصر»، للمساهمة في برنامج لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «الجمعيات لديها قدرة وأزرع للوصول للقرى، وتشغيل أهاليها في أعمال رفع الكفاءة، وكلامي مع الأورمان تحديدًا كان من أجل القيام ببرنامج للانتهاء من تطوير القرى الأكثر احتياجًا خلال هذا العام، دفعنا لهم مليون جنيه العام الماضي ووعدناهم بمليون آخر إذا تطلب الأمر من صندوق تحيا مصر».

تابع: «تحدثنا لمنح الناس المحتاجة فرصة لتنمية الدخل من خلال منحهم رؤوس الماشية العشار حتى تنجب ويعطي خيرًا للمربي، وأتمنى أن يتم توزيع ذلك على الأسر لمساعدتهم كمشروع صغير يزود دخلهم، وأتمنى أن لا يترتب على ذلك ارتفاع أسعار، يبقى عملنا البيت بشكل يليق من خلال التطوير ومدهم برؤوس الماشية التي تزيد دخلهم».

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استكمل: «بفضل الله ممكن خلال سنة ننتهي من تطوير القرى الأكثر احتياجًا».