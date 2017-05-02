صور| صناع الأثاث في دمياط: عيد العمال «لا يخصنا»

التحرير

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كتبت:- سميرة حسن

تشتهر محافظة دمياط بصناعة الأثاث، وحول العمالها الورش الصغيرة إلى مصانع تنتج التحف الفنية بمهارة وكفاءة عالية، لكن الحال تبدل بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، بسبب ارتفاع أسعار الخامات وعدم تسويق المنتج وسيطرة التجار على الأسواق، ومشكلات أخرى.

يقول محمود رجب، نجار: "يعاني عمال دمياط من عدم وجود منظومة تأمينية، والعامل يسعى لكسب قوت يومه، فيعمل ليل نهار من أجل تدبير نفقات أسرته"، متابعًا: "العامل لا يستطيع التأمين على نفسه، وصاحب العمل لا يؤمن عليه لأنه متنقل بين الورش".

وطالب رجب بإصدار قانون يسمح للعامل أن يؤمن على نفسه، وإلى إنشاء مستشفى لعلاج الأطراف بدمياط، لأن صناع الأثاث معرضون باستمرار للإصابة في أطرافهم، بالإضافة إلى منح رعاية صحية للعامل وأسرته، وإنشاء صندوق لرعاية العاملين بصناعة الأثاث وأسرهم.

وذكر سامي عسيلي، نجار، أن العامل في دمياط يفتقد كافة حقوقه، فالكساد يضرب المحافظة بسبب ارتفاع أسعار الخامات، وعدم وجود تسويق المنتجات، وبالتالي لا يوجد طلب على العمال.

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وأشار عسيلي إلى لعدم وجود تأمين على العمال يضمن لهم حياة مقبولة بعد إصابتهم، نتيجة عملهم، مطالبًا بإنشاء كيان يمثل صناع الأثاث.

وأوضح شعبان عرفة، نجار، أن دمياط تعاني من البطالة، بسبب كثرة الإنتاج وعدم الإقبال على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الخامات والتي تجاوزت 100%، واتجه كثير من العمال لتغيير مهنتهم لكي يستطيعون تدبير قوت يومهم بالرغم من أنهم أفضل الصناع.

وقال محمد الحطاب، أمين صندوق نقابة صناع الأثاث المستقلة في دمياط: "لا يوجد عيد العمال، هذا العيد يخص الاتحاد العام فقط ، فالتصريحات التي وردت من بعض المسئولين أثناء الاحتفالات بعيد العمال مغايرة للواقع تمامًا".

وأضاف الحطاب، لـ"التحرير": "العمال يعيشون في ظلم واضطهاد فهم ليس لهم أي حقوق، وبلغ إغلاق الورش في دمياط 40%، ما أدى إلى تسريح العمال بنسبة 50%، واتجاهم للعمل فى مهن أخرى، فيما يبلغ عدد العاملين في صناعة الأثاث نصف مليون".

وطالب الحطاب بسن قوانين للحفاظ على حقوق العمال المهدرة، وتثبيت العمالة غير المنتظمة، وتوفير رعاية صحية ومعاش وتأمين صحي للعمال.