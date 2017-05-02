السيسي: الفقر يدفع المواطنين إلى التشدد والتطرف ونسعى لمواجهته

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حالة الفقر تدفع المواطنين إلى التشدد والتطرف، مضيفا: "يتم عمل دراسة لمواجهة ذلك تشمل زيادة الحوافز".

ووجه السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية on E، الشكر للشعب المصري، على صبرهم على الأزمات وارتفاع الأسعار.

ولفت الرئيس أنه يتمنى أن يتبرع كل موظف بالدولة بجنيه من راتبه كل شهر، وأن كان هذا لا يضيف كثير ولكنه يبشر بنوع من التكاتف والاحساس بالمسئولية.