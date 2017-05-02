السيسي: سأشكر البنوك إذا ساعدت في إعمار القرى الأكثر فقرًا

(مصراوي):

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، البنوك بالسعي للمشاركة في إعمار القرى الأكثر فقرًا بجانب الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر.

وأضاف السيسي- خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين- "في 30 يونيو 2018 سنكون أنهينا مشروعات كثيرة في القرى الأكثر احتياجًا، وهدفنا نحسن أحوال الناس، وأحب أقول يا مصريين ما تسبوش حد يبقى نايم مكسور الخاطر".

وذكر الرئيس أن الحكومة تدرس حاليًا قوانين للحد من النمو السكاني في البلاد".