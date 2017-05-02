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السيسي: ندرس توزيع 5 ألاف رأس ماشية شهريًا على الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا

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السيسي: ندرس توزيع 5 ألاف رأس ماشية شهريًا على الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا السيسي: ندرس توزيع 5 ألاف رأس ماشية شهريًا على الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تدرس توزيع 5 آلاف رأس ماشية شهريًا على الأسر الموجودة بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى وجود خطة قوية لتطوير تلك المناطق.

وأضاف السيسي في مداخلة هاتفية، مساء اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"- "الدولة تسعى للنهوض بالقرى الفقيرة، وتحسين معيشة مواطنيها، ومينفعش يكون بينا ناس مش عندهم سقف وإحنا ننام"، لافتًا إلى أن النمو في تلك المناطق أسرع من البناء وهو ما يحتاج جهد مضاعف.

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مصراوي Masrawy

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