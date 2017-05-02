قيادي بـ"فتح": حماس تحاول تقديم ورق اعتمادها لإسرائيل بديلا عن منظمة التحرير

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال حازم أبو شنب، القيادي البارز في حركة فتح، إن حركته ترحب بما ورد في الوثيقة التي أعلنت عنها حركة حماس اليوم، مضيفاً: "نفهم أنها مجرد وثيقة تضاف إلى مكتبة أدبيات حركة حماس وليست نبراسا للحقبة الجديدة".

ورأى أبو شنب في تصريح لـ"مصراوي"، أن توقيت الإعلان عن الوثيقة يعني أنها محاولة لضرب الجهود الفلسطينية دوليا واقليميا، والالتفاف لتقديم أوراق اعتمادهم كبديل لمنظمة التحرير أمام السلطات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك وساطة سرية بين حماس وسلطات الاحتلال عبر طرف ثالث"، وفق قوله.

كان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أعلن في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين للإعلان عن تفاصيل وثيقة حماس الجديدة، إن الحركة تؤيد إقامة دولة فلسطينية انتقالية على حدود 1967، لافتًا إلى أنها تسعى لتحرير فلسطين بالكامل لكنها على استعداد لتأييد إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 دون الاعتراف بإسرائيل أو التخلي عن أي حقوق.

وأضاف مشعل أن حماس اختارت نهجا جديدا وهو التطور والمرونة دون الإخلال بالثوابت والحقوق، وأن وثيقة حماس تتضمن حق العودة وغير قابل للتصرف. ​

وذكر أن وثيقة حماس السياسية الجديدة تحذف الدعوة الصريحة لتدمير إسرائيل، كما أنها تنأى حماس بنفسها عن الإخوان المسلمين، في مسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع مصر.