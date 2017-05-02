العرب اليوم: وثيقة حماس.. وانكماش داعش في الموصل

مصراوي Masrawy

كتب- عبد العظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها إعلان حركة حماس وثيقتها الجديدة، وانكماش داعش في مدينة الموصل العراقية، واعتراف التحالف الدولي بقتله مئات المدنيين، إضافة إلى بدء التصويت في انتخابات الجزائر.

1-حماس تعلن ميثاقها الجديد

القيادى فى حركة حماس اسماعيل هنية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الميثاق الجديد للحركة بعد أكثر من ربع قرن عن تأسيسها. وأنهت الحركة اليوم الإثنين، ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، وقبلت لأول مرة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وليس على كامل التراب الفلسطيني.

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2-التحالف الدولي يعترف بمقتل مدنيين

إزالة علم تنظيم داعش الارهابى فى الموصل - أرشيفية (أأف ب)

أعلن التحالف الدولي - الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد "داعش"-مقتل 353 مدنيا بشكل غير متعمد جراء ضرباته ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا منذ انطلاق العملية العسكرية عام 2014.

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3-داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في الموصل

مركبات عسكرية تابعة للجيش العراقى فى الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة في العراق يحيى الزبيدي إن الأحياء التي لا تزال خاضعة لسيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل مطوقة بشكل كامل من جانب القوات العراقية، مشيرًا إلى نسبة ما تبقى من مناطق تحت سيطرة داعش تبلغ نحو 30 في المئة.

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4-التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الجزائر - أرشيفية (أ ف ب)

انطلقت بالجزائر عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الخاصة بالبدو الرحل عبر 4 ولايات، على أن تستمر حتى الخميس المقبل.

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5-نقل أسرى فلسطينيين من المضربين عن الطعام للمستشفيات

مظاهرة لأسر الأسرى الفلسطينيين في غزة اليوم الإثنين (أ ف ب)

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سقطوا أرضا في السجون الإسرائيلية ونُقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 15 يوما، تجاوز العشرين حالة.

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