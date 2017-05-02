حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

خرج حوالي 30 ألف شخص في مسيرة ضخمة بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة عيد العمال وهتفوا ضد المرشحة الرئاسية مارين لوبان، في حبن ألقت الشرطة السويدية القبض على رجل يشتبه بتورطه في إحراق أحد المساجد القريبة من إستوكهولم، كما اعتبرت الأمم المتحدة أن تركيا لم ننبع الإجراءات القانونية خلال موجة الاعتقالات الأخيرة.

1 - 30 ألف شخص يتظاهرون في باريس وهتافات ضد لوبان

جانب من مظاهرة في العاصمة باريس (أ ف ب)

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية بيير هنري برانديه في تغريدة على موقع تويتر بأن قرابة ثلاثين ألف شخص خرجوا اليوم في مسيرة ضخمة بمناسبة عيد العمال في شوارع العاصمة باريس.

واتسمت المسيرة الضخمة بطابع احتفالي وغلبت عليها اللافتات والهتافات المعارضة لمارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية.

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2- الشرطة السويدية تعتقل رجلًا للاشتباه بتورطه في إحراق مسجد

الشرطة السويدية (أرشيفية)

اعتقلت الشرطة السويدية رجلا للاشتباه بتورطه في إحراق أحد المساجد القريبة من العاصمة استوكهولم بشكل متعمد. وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحريق، الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، لم يسفر عن حدوث أية خسائر بشرية، غير أنه أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في المسجد الذي يعتبر أكبر المساجد على الإطلاق في الدول الاسكندنافية.

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3- الأمم المتحدة تندد بحملة التطهير الأخيرة في تركيا

قوات الشرطة التركية تلقي القبض على بعض المعارضين (أ ف ب)

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أنه "من المستبعد جدا" أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت فشل انقلاب يوليو.

وندد زيد بن رعد الحسين في مؤتمر صحفي في جنيف خصوصا بطرد قرابة أربعة آلاف موظف حكومي بينهم نحو ألف موظف في وزارة العدل فضلا عن ألف آخرين يعملون مع الجيش.

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4- القضاء الفرنسي يحيل والد منفذ هجوم الشانزليزيه للمحاكمة بتهمة ''تمجيد الإرهاب''

تواجد أمني بالقرب من ضاحية الشانزيليزيه في باريس (أرشيفية)

أفاد مصدر قضائي فرنسي، بأن والد منفذ هجوم الشانزليزيه بباريس في 20 أبريل الجاري، سيُحال للمحاكمة في يونيو المقبل بتهمة تمجيد الإرهاب وتهديد شرطييْن بالقتل بينما كان في حالة سكر.

وأضاف المصدر أن والد إرهابي الشانزليزيه تم استدعاؤه من قبل النيابة اليوم الأحد، حيث تم توجيه الاتهام له ووضعه تحت الرقابة القضائية.

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5- اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس جنوب أفريقيا باحتفالية عيد العمال

مظاهراات ضد الرئيس الجنوب أفريقي جيكوب زوما (أرشيفية)

اندلعت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس جنوب أفريقيا جيكوب زوما أثناء حضوره مراسم الاحتفال بعيد العمال بمدينة بلومفونتين ما أسفر عن تعليق الحفل. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرئيس جيكوب زوما غادر الاحتفال بعدما أصدر الحاضرون صيحات استهجان ضده وطالبوا برحيله عن السلطة، فيما تم إلغاء جميع الخطابات التي كان من المقرر إلقاؤها في الاحتفالية.

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