فيديو| «القيعي» عن نظرة البدري: «أكيد الحكم عمل حاجة»

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قال عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه كان يتمنى عدم تعليق حسام البدري، المدير الفني للنادي الأحمر، على واقعة طرده في مباراة الإنتاج الحربي، قبل رؤية لقطته مع الحكم محمود عاشور في التليفزيون.

وأضاف «القيعي»، خلال حلقة اليوم الاثنين، من برنامج «ملك وكتابة»، الذي يقدمه على «قناة الأهلي»، أن الجمهور لم ير سوى رد فعل البدري، ولم تُظهر الكاميرات وجه الحكم محمود عاشور في نفس اللقطة، معلقًا «مش هيبقى رد فعله كده إلا لو كان فيه حاجة».

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وتابع، أنه لم يكن يتمنى أن يصدر ذلك من حسام البدري، لأنه فتح الطريق لمن يحبون التصيد والتربص بالنادي الأهلي.