بعد رفض تجديد عضويته.. أحمد سليمان يحرر محضرا ضد الزمالك

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أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن تم منعه من تجديد عضويته بالزمالك.

وقال سليمان: "في أحد الأندية الكبرى أعضاء الجمعية العمومية رفعوا قضية وتم حل المجلس المنتخب بأعلى الأصوات ورغم ذلك الأعضاء يعيشون بحرية الرأي والتعبير دون المساس بهم داخل النادي".

وتابع: "للأسف في نادينا تتم إهانة الرموز وتشويه تاريخهم.. أما من يبدي الرأي أو يرفع عينه يتم شطبه أو تحويله للتحقق أو إيقافه".

وأضاف: "ولذلك حررت محضرا بمنع تجديد العضوية وإخطار وزير الرياضة بالموقف على أمل التحرك من أجل نادي الزمالك".

واختتم بقوله: "قمت بعمل محضر بقسم العجوزة إثبات حالة برفض تجديد عضويتي لهذا العام وإرسال حوالة بريدية بالمبلغ لدفع رسوم التجديد للسيد وزير الشباب والرياضة بصفته لإرسالها لرئيس نادي الزمالك بصفته".