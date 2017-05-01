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الخارجية ترد: مفوض حقوق الإنسان يبحث عن أعذار للإرهاب.. وتصريحه "مشين"

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الخارجية ترد: مفوض حقوق الإنسان يبحث عن أعذار للإرهاب.. وتصريحه "مشين" الخارجية ترد: مفوض حقوق الإنسان يبحث عن أعذار للإرهاب.. وتصريحه "مشين"

مصراوي Masrawy

المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة ال

كتب – محمد سامي:

انتقد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التصريحات "المؤسفة" التي أدلى بها الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن اليوم، والتي اعتبر فيها أن الإجراءات الأمنية في مصر تغذي الإرهاب والتطرف.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن إطلاق مثل تلك التصريحات غير المسئولة من جانب أشخاص يفترض فيهم إدراك طبيعة مهام ومسئوليات المناصب التي يتولونها، يعد أمراً مخجلاً، بل ومشيناً في بعض الأحيان، لاسيما حينما يُفهم منها التبرير والبحث عن أعذار لانتشار التطرّف والإرهاب في مصر، وكأن الإرهاب لم يعد ظاهرة عالمية تضرب كل المجتمعات على السواء، ولا تميز بين المنتمين لثقافات أو ديانات معينة.

ورأى "أبو زيد" أن إطلاق المفوض السامي لحقوق الإنسان تلك التصريحات في هذا التوقيت، -رغم أن مجلس حقوق الإنسان ليس في حالة انعقاد، ولا توجد إحاطة منتظرة عن حالة حقوق الإنسان في أي من دول العالم-، يثير علامات استفهام حول مغزى وهدف إصدارها.

وأضاف: في الوقت الذى ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسئولة، لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الارهابية، كما لم يصدر منه تصريحات نارية ضد قنوات فضائية تبث سموم الكراهية وتحرض علي العنف وتمجد الأعمال الإرهابية، أو أي انتقاد للدول والجماعات التي تدعم الإرهاب والعنف بالمال والسلاح والدعم السياسي بالمخالفة لقرارات مجلسي الأمن وحقوق الإنسان.

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