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فيديو| مشادة بين قيادية عمالية وبرلماني: «إنت بتتاجر بالشعب»

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فيديو| مشادة بين قيادية عمالية وبرلماني: «إنت بتتاجر بالشعب» فيديو| مشادة بين قيادية عمالية وبرلماني: «إنت بتتاجر بالشعب»

التحرير

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قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد في مصلحة العامل، وسيضمن حقه، لافتًا إلى أن المجلس من حقه تعديل مشروع القانون المقدم من ؛ لأنه صاحب الحق الأصيل في تعديله.

أضاف عيسى، خلال حواره مع الإعلامي مع عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، مساء الإثنين، أنه لابد من تحقيق الأمان الوظيفي للعامل، وتطبيق الحد الأدني للأجور.

فيما انتقدت وداد الدمرداش، القيادية العمالية بغزل المحلة، القانون، قائلة إنها لم ترى مميزات له، موضحة أن لديها معلومات عن قيام وزير القوى العاملة بتقليل عدد إجازات العمال، متابعة: «ثورة 25 يناير قامت بسبب العمال وكفاحهم، القانون ده مفيهوش أي مميزات أو ضمانات، عيب تقول الكلام ده».

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ونشبت مشادة حادة بين القيادية عمالية والنائب صلاح عيسى، حيث أكد الأخير أن «القانون سيحفظ حق العامل وسنقف مع العامل وصاحب العمل وسوف نعرضه على ممثلين العمال وليس كل العمال»، مشددًا على أن حديثها عن تقليل عدد إجازات العمال، عار من الصحة.

استكمل عيسى: «الأستاذة وداد بتتاجر بعمال »، فردت: «ماتقوليش كلمة زي دي، إنت اللي كده بتتاجر بالشعب كله».

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التحرير

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